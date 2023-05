Maxi sequestro di droga nelle Marche, in un furgone 179 kg di hashish: arrestato l'autista

CIVITANOVA - Trovato con 179 chili di hashish, in manette un bosniaco di 63 anni. I finanzieri della sezione Goa (Gruppo operativo antidroga) del Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) di Ancona impegnati in un normale servizio di controllo a Civitanova, avevano notato un furgone che dalla Strada del Casone aveva svoltato in via Pisacane. I movimenti del mezzo però avevano attirato l’attenzione dei finanzieri che avevano deciso di intervenire e controllare.