Charlene di Monaco zittisce tutti, la data delle dimissioni è vicina: quando è pronta a tornare

LOLNEWS.IT - In questi giorni i magazine hanno dipinto il Principe Alberto come furioso per la fuga di notizie su alcuni dettagli economici relativi alle cure di Charlene nella super-costosa clinica svizzera: pare che il salasso stia per terminare e la Principessa sia pronta a tornare a casa. Tanto si è parlato delle condizioni di salute psico-fisica dell’ex nuotatrice sudafricana ma di notizie concrete e ufficiali ne abbiamo avute ben poche: vaghe le rassicurazioni ricevute dalla Rocca prima di Natale, ancor più accennate quelle sulle tempistiche delle sue dimissioni. Ora c'è una data (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Leggi anche: >> ALBERTO ESAUDISCE L’ULTIMO DESIDERIO DI CHARLENE: LA RICHIESTA DI AIUTO PER IL BENE DEI FIGLI

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Charlene di Monaco tradita dal Alberto? Il crollo definitivo e la... PRIMO PIANO Charlene di Monaco sempre più sola, lutto inaspettato e post... PRIMO PIANO Charlene di Monaco torna sui social, la bella notizia che aspettavamo... PRIMO PIANO Charlene di Monaco come Grace Kelly, sudditi preoccupati per il suo... LE ULTIME Charlene di Monaco, rabbia incontrollabile: ecco il vero motivo del... LA PRINCIPESSA TRISTE Charlene ha rischiato la vita in Sudafrica, quanti chili ha perso:... SPETTACOLI Charlene e Alberto felici? Le foto mentono: il dettaglio che fa il... PRIMO PIANO Alberto di Monaco nei guai, beccato con l’ex amante al ballo:...

Ultimo aggiornamento: 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA