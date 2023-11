Caso Cecchettin, prima notte in carcere per Turetta

(LaPresse) Prima notte in carcere per Filippo Turetta, accusato di aver ucciso "con ferocia inaudita" l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne, estradato ieri dalla Germania, si trova nel carcere Montorio di Verona. "È provato e disorientato", ha detto l’avvocato. Domani al via sette giorni fondamentali che serviranno a chiarire i contorni dell'omicidio. In primis ci sarà l'accesso agli atti d'indagine da parte del legale del giovane, martedì l'interrogatorio davanti al Gip poi potrà vedere i familiari.