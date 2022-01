(LaPresse) Nonostante il divieto emesso con l'ordinanza del sindaco, Gaetano Manfredi, i napoletani non hanno rinunciato al tradizionale appuntamento di fine anno con i fuochi d'artificio. Si è sparato in ogni quartiere della città e in migliaia, tra turisti e cittadini, si sono radunati sul Lungomare per ammirare lo spettacolo pirotecnico.

