‘Blessings and Miracles’ è l’album di Carlos Santana anticipato da ‘Move’: «Luce, spirito e anima»

Carlos Santana ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album 'Blessings and Miracles' (BMG) in uscita il 15 ottobre. In attesa del disco è disponibile il primo singolo 'Move', insieme al cantante dei Matchbox 20 Rob Thomas. E non sarà l'unica collaborazione del progetto nel quale compaiono anche Diane Warren e G-Eazy in 'She's Fire', in download con il pre-order. "Non scelgo le persone, è come se fossi stato scelto", dice il musicista a proposito delle collaborazioni. "Sono onorato di lavorare con artisti così incredibili. Sono un surfista che cavalca quelle onde che diventano canzoni di diversi artisti." "Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli – racconta ancora Santana – Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'animai. Questi sono i tre elementi principali di questo album."

