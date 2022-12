Aeroporto, Bertolaso: «Un passeggero su due proveniente da Cina positivo al Covid»

(Agenzia Vista) Milano - «Abbiamo fatto due controlli sui primi due voli arrivati a Malpensa da Pechino. Sul primo, su 92 passeggeri 35 (il 38%) sono positivi. Ancora peggio il secondo: su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi. Quindi quasi un passeggero su due era positivo al Covid. Questo sta a sottolineare il fatto che in Cina la situazione non è così tranquilla come qualcuno fa pensare». Così ha spiegato l'assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso.