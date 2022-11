Bagni e tintarelle sulle spiagge romane come fosse agosto: l'incredibile ponte di Ognissanti

Bagni e tintarelle su spiagge romane, inedito Ognissanti: anche oggi tante presenze da Ostia a Fregene Come era prevedibile, grazie al meteo quasi estivo che va avanti da giorni,è una festività di Ognissanti all'insegna del "pienone" sul litorale romano, che bissa e forse supera quello dello scorso weekend. In particolare ad Ostia in tanti sulle spiagge, famiglie e comitive, per tintarelle ed anche bagni in mare fuori stagione, prima dell'atteso arrivo del maltempo nei prossimi giorni. Sul lungomare passeggiate in relax, in attesa del pranzo nei locali con verande all'aperto, sgambate in bicicletta o runners in allenamento. In mare tante vele o imbarcazioni che si dedicano alla pesca sportiva. Gruppi di turisti stranieri alla ricerca, sul lungomare Toscanelli, degli accessi al mare. Fotografie simili anche a Fiumicino, che fa il pieno nei suoi tanti ristoranti, e Fregene. "Anche oggi c'è tanta gente - riferiscono dal Villaggio deipescatori - a prendere il sole e a fare il bagno. Tra l'altro, da giorni, l'acqua, calda per il periodo, è invitante e trasparente". "E' stato un boom di presenze anche ad ottobre. Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro confermano il lavoro che abbiamo portato avanti di pulizia, decoro e miglior vivibilità del nostro litorale. Anche in questo ponte d'autunno tutta la costa di Fiumicino ha attirato turismo di prossimità", il commento del vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca - Video Mino ippoliti