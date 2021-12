Assalto in villa: i banditi ripresi dalle telecamere

Terrore in villa lunedì notte alle 2 in via Fratta a Borgoricco. Siamo nel cuore del Camposampierese, zona questa funestata da decine di furti in abitazione negli ultimi mesi. Due malviventi hanno atteso che la famiglia uscisse per andare a lavorare al mercato, poi hanno tagliato la rete della residenza e sono penetrati nel gardino. Dopo aver tenuto a debita distanza il cane proteggendosi con un bancale, hanno sfondato un vetro della porta d'ingresso e sono penetrati all'interno. A dormire in casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari di casa che aveva appunto il compito di dare da mangiare al cane in loro assenza.

