ARCEVIA - Il lupo, di quelli monitorati con il radiocollare, era chiamato "Drago", ma è stato trovato morto in una trappola a laccio metallico, probabilmente utilizzata per i cinghiali, nei boschi di Arcevia. I carabinieri forestali hanno denunciato il presunto bracconiere: in casa gli hanno trovato altre trappole identiche e carne di selvaggina che non ha saputo giustificare

