Migranti in arrivo, la sindaca di Ancona: «Dove andranno? Aspettiamo di saperlo»

ANCONA - Il doppio sbarco con più di 100 migranti in arrivo al porto di Ancona è confermato, la sindaca Valeria Mancinelli rassicura sull'assenza di criticità per le operazioni di sbarco, ma non sa offrire risposte (anzi pare chiederle velatamente al ministero degli Interni) sulla destinazione dei migranti che scenderanno dalle due navi.