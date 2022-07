Ida Simonella: "Ecco perchè mi candido"

ANCONA - Da assessore al Bilancio a futuro sindaco di Ancona: Ida Simonella declina in undici punti la sua candidatura alle primarie di centrosinistra, del 13 novembre, per le amministrative di primavera del 2023. In una sala del Seeport Hotel, alla presenza del primo cittadino Valeria Mancinelli, assessori e consiglieri di maggioranza, sventola idealmente un manifesto su cui già in duecento hanno messo il volto e la firma per sostenerla.