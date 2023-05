Alluvione Emilia Romagna, corsa dei veterinari per salvare gli animali

Per Coldiretti più di 5.000 aziende agricole finite sott'acqua

Russi (Ra), 19 mag. (askanews) - A Russi, in provincia di Ravenna, una coppia di veterinari salva gli animali dall'alluvione, trasportando cavalli e asini in un luogo sicuro e asciutto, lontano dal fiume in piena. Matteo Galliani, veterinario: "È la prima volta che utilizziamo tutti i nostri mezzi e anche di più, ambulanze, camioncini, auto, volontari, centri di recupero".

"I cavalli non devono essere tenuti nei box durante il pieno dell'acqua o all'interno di capanne, perché sono bloccati lì e non possono uscire. I cavalli sanno nuotare, gli asini sanno nuotare e possono trovare un modo per salvarsi. Meglio lasciarli in uno spazio aperto, invece di tenerli legati all'interno".

Roberto Filippi è andato a vedere subito come stavano i suoi animali: "Nella capannina ai cavalli l'acqua arrivava al ginocchio, ma i cavalli è stato il meno, il problema sono stati i cani, li abbiamo asciugati, li abbiamo messi in una cariola con della paglia, ma era tutto allagato, dappertutto, quando abbiamo aperto la casa, la situazione era tristissima".

Con le forti piogge che hanno inondato gran parte dell'Emilia Romagna Coldiretti stima che più di 5.000 aziende agricole sono finite sott'acqua, con animali annegati e decine di migliaia di ettari di vigneti, alberi da frutto, ortaggi e cereali allagati.