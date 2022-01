Alghe per il sushi tossiche ritirate dal mercato: cosa può succedere alla salute

Le alghe nori per sushi sono tossiche? Ovviamente no, ma alcuni lotti a quanto pare sì. E così lo scorso 19 gennaio il Ministero della Salute ha lanciato una allerta alimentare in quanto i lotti appena citati risulterebbero contaminati da un alto contenuto di iodo. E questo è pericoloso per la salute. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

