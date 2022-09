Albero cade e si schianta sull'ingresso dell'ospedale di Pesaro

Maltempo, Marche del nord ancora bombardate da pioggia e vento. Una tromba d'aria si è abbattuta su Pesaro poco dopo le 13, nella zona di Fossosejore (chiusa temporaneamente al traffico per circa un'ora): due feriti (lievi), un uomo colpito da un tavolino e un'altra persona all'interno di un furgoncino ribaltato forse dalla violenza del vento.

Paura in ospedale

Paura anche in piazzale Cinelli, a ridosso del San Salvatore, dove un albero è caduto davanti all'ingresso pedonale dell'ospedale. Solo per pura fortuna non ha colpito nessuno. Danneggiato, invece, parte del soffitto.