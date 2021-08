Addio a Gerd Muller leggenda del calcio tedesco

Addio a una delle leggende del calcio mondiale. E' morto a 75 anni Gerd Muller, uno degli attaccanti più prolifici di sempre, bomber del Bayern Monaco e della Germania. Era malato da tempo. 'Der bomber' in carriera ha segnato 566 reti in 607 presenze con la maglia del Bayern e detiene ancora oggi il maggior numero di gol realizzati in Bundesliga (365), oltre a esser stato per sette volte capocannoniere. Con la maglia della nazionale, con cui ha vinto l'Europeo del 1972 e il Mondiale del 1974, può vantare 68 gol in 62 presenze, compreso uno nellla finale mondiale contro l'Olanda e due nella partita del secolo Italia-Germania 4-3 semifinale iridata del 1970.

