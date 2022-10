Ztl e caro carburante? A Pesaro, lo struscio in centro storico, si fa a cavallo

PESARO - Il monopattino? Superato. Il caro carburante? Abbattuto. La Ztl? Non ci sono problemi: la targa non esiste. A Pesaro, adesso, c'è chi gira per il centro storico in sella ad un cavallo. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi tra gli sguardi sorpresi dei passanti. Ovviamente non si conoscono le reali motivazioni che hanno portato al passeggio, a cavallo, per le vie del centro storico al venerdì sera ma lo struscio, inusuale, ha colpito tutti.

Pesaro torna indietro nel tempo

Il video riprende solo gli ultimi istanti della passeggiata che era stata preceduta da l'inusuale rumore di zoccoli sui sampietrini. Pesaro torna indietro nel tempo: dopo gli scheletri e teschi emersi durante gli scavi di Piazza del Popolo, ora torna di moda andare in giro con il cavallo.