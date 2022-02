(Agenzia Vista) Ancona, 21 febbraio 2022 L'intervento dei Vigili del Fuoco ad Osimo, in provincia di Ancona, per l’incendio di un silos di polvere in un’azienda che lavora i metalli. Le immagini. / VigilfuocoTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

