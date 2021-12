A14, un morto e tre feriti nell'incidente tra Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio

Poco prima delle ore 11:30 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Fermo e Porto S. Elpidio in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 278,7. Nell’incidente autonomo, che ha visto coinvolta un’autovettura, una persona è deceduta e tre persone sono rimaste ferite. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in direzione Ancona e su una corsia in direzione Pescara per ripristino incidente.

