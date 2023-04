Nikita Pelizon, la sua amica sbarcherà sull'Isola dei Famosi. Appello della vincitrice del GfVip: «Sosteniamola»

Non tutti ricordano che Nikita Pelizon, in coppia con Helena Prestes, ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express : insieme hanno formato il binomio " Italia -Brasile" e un duo molto discusso. Le due ragazze, infatti, pur essendo riuscite a conquistare il quarto posto, hanno suscitato l'antipatia di molti telespettatori, che le ricordano ancora come la squadra più antipatica dello show.Quando Nikita ha appreso che la sua amica sarebbe volata in Honduras, ha mostrato il suo sostegno sui social con le seguenti parole: "Sosteniamo la Helenita, sei stupenda e andrai alla grande!" e ancora: "Amore fino alla fine, forza e volontà, resisti!".Sebbene Helena possa quindi vantare un grande numero di fan fin dall'inizio di questa nuova avventura (i cosiddetti "Nikiters") la vittoria alla trasmissione è però tutt'altro che garantita. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Summer" from Bensound.com