In un mondo che cambia e tenta di diventare sempre più green, anche marchi storici e iconici come Ferrari devono adeguarsi. D’altronde le indicazioni dei mercati e i gusti parlano chiaro, e così pure la rossa fiammante deve convertirsi all’elettrico. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA