Maxi operazione contro evasione e frodi fiscali a Macerata: denunciati 19 imprenditori. Chiuse 10 aziende

MACERATA- Si è conclusa in queste ore la maxi operazione contro evasione e frodi fiscali condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata che ha consentito di far emergere un articolato intreccio di aziende coinvolte - a vario titolo - all'interno di una frode da circa 20 milioni di euro comprese indebite riscossioni di fondi pubblici. Per questo motivo, in seguito alla richiesta della Procura della Repubblica, sono state chiuse 10 aziende, denunciati 19 imprenditori e sequestrati beni per un valore di 3 milioni.