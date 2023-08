Maltempo nelle Marche: forti piogge e raffiche di vento. Numerosi gli interventi dei pompieri

ANCONA- Più di 80 interventi sono stati effettuati nella notte e nelle primissime ore della mattina di oggi (5 agosto) dai Vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche. Le chiamate alle sale operative sono state soprattutto per infiltrazioni d'acqua nei locali seminterrati e alberi caduti sulla sede stradale. Non sono state segnalate particolari criticità. Gli interventi effettuati nelle varie provincie sono così distribuiti: Ancona 30, Macerata 20, Pesaro Urbino 10, Ascoli Piceno 10, Fermo 10. Il video, girato dal cellulare di Roberto Rubegni (ex candidato sindaco nelle ultime elezioni) fa riferimento al temporale che si è abbattuto su Ancona ieri (4 agosto).