Atterra il primo elicottero, ecco la nuova aviosuperficie per il soccorso

MAIOLATI SPNTINI - L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini, in Vallesina, ha voluto realizzare in collaborazione con la Regione Marche una nuova elisuperficie, adeguata al volo notturno, destinata alle attività di Protezione civile e utilizzate dal Servizio medico di emergenza con elicotteri della Regione Marche. La zona individuata è quella dello svincolo di Moie della Strada Statale 76. Si trova a circa 200 metri dall’uscita e a un chilometro dal centro abitato di Moie, in una zona completamente pianeggiante e facilmente raggiungibile da tutte le direzioni.

