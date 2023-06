La stagione del mosciolo di Portonovo è in ripresa ma serve cura: «La tutela è questione di natura»

Non è stato un inizio di estate facile per gli amanti dei moscioli di Portonovo , una delle eccellenze assolute del Conero e delle Marche. L'allarme legato ai livelli di contaminazione dell'acqua del mare, nel tratto compreso tra il Passetto e il Portonovo nel post-alluvione che ha interessato Marche e Emilia Romagna, aveva reso necessario uno stop alla pesca nel mese di maggio. Una disposizione necessaria da parte dell'Ast Ancona dopo il tradizionale via libera durato poche ore. Il 28 maggio è arrivato nuovamente l'ok e adesso, a un mese dalla pesca, è già tempo di primi bilanci. Il punto della situazione di Massimo Mengarelli storico pescatore della Cooperativa di Portonovo