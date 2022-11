La Mole si accende con i tattoo di Ankonconventional: Alex Santucci di Ants presenta l'evento

ANCONA- Oltre 150 stand gestiti dai più importanti tatuatori provenienti da tutto il Mondo. Uno scenario suggestivo come la Mole, in particolare nella Sala del Polveri e Sala del Tabacco. Due conduttori in voga come Andrea Rock ed Elena Grimaldi. E' iniziata oggi - 18 novembre - con il piede giusto Ankoconventional 2022, la grande kermesse dedicata al tattoo, in programma fino al 20 novembre: «Organizzare un evento del genere non è assolutamente facile ma siamo orgogliosi di quanto fatto - ha spiegato Alex Santucci di Ants Tattoo, organizzatore della kermesse - Serve pazienza per i permessi, la logistica e tutto ciò che ne deriva. Siamo all'interno della Mole Vanvitelliana, uno dei luoghi più importanti di Ancona e la magia si percepisce. Questa città sa rispondere, Ancona è "tatuatissima", per questo mi aspetto un grande riscontro».