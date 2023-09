La carica dei 1200 al test per le professioni sanitarie (760 posti): «Prova più difficile di un anno fa»

La carica dei 1200 aspiranti candidati che oggi, 14 settembre, si sono presentati alla Facoltà di Medicina di Ancona per svolgere il test d'ingresso di professioni sanitarie. Da tutte le Marche e da tutta Italia. 760 i posti a disposizione per assistenza sanitaria, fisioterapia, igiene dentale, infermieristica, logopedia, ostetricia, tecniche di laboratorio biomedico, tecniche delle prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Dopo il precedente di settembre 2022, secondo l'idea generale espressa dai ragazzi e dalle ragazze a fine prova, si è trattato di un esame più duro, specifico e dettagliato.