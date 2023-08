L'Ancona chiude il suo precampionato vincendo con un netto 1-4 nell'ultimo test a Matelica

Ultimo test per l’ Ancona , poi sarà campionato. I dorici, oggi, sabato 26 agosto, hanno affrontato a Matelica, la locale formazione (impegnata nel torneo di Promozione). Nonostante il gran caldo , il ritmo, specialmente nei minuti iniziali, è stato assolutamente godibile. Difatti, dopo undici minuti, la partita si sblocca. Assist perfetto di Cioffi per Spagnoli che davanti il portiere Ginestra, porta in vantaggio la compagine di Donadel. Neanche il tempo di riposizionarsi che arriva il pareggio di Dell’Aquila: traversone dalla sinistra con l’inzuccata del centravanti che si infila all’angolino. Dorici di nuovo avanti al 31′: sempre Cioffi ad ispirare, sotto misura segna Peli. Nove minuti più tardi è ancora Spagnoli dal dischetto ad andare a bersaglio, dopo un rigore procurato da Agyemang. Nella ripresa tanti cambi, ma lo spartito non cambia. Al pronti via, traversa di Mattioli con tiro insidioso, al 23′ filtrante di Peli per Energe che con un pallonetto di pregevole fattura insacca.