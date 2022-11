Italia-Germania U21: la conferenza stampa all'Hotel Concorde di Ancona del Ct Paolo Nicolato

ANCONA- E' stata la "Sala Conero" dell'Hotel Concorde ad ospitare questa mattina (18 novembre) la tradizionale conferenza stampa della vigilia del Commissario tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato. Domani, allo stadio Del Conero (ore 17.30), la prestigiosa sfida alla Germania campione d'Europa in carica guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo che rappresenta uno snodo importante sotto tanti punti di vista. Anche per aver riscoperto Ancona, l'ultima volta fu nel 2008 (Italia-Israele 0-0, Qualificazioni Europee), che torna così alla ribalta nazionale dopo il ritorno tra i professionisti del Cavaliere armato dell'estate 2021.