Grandinata storica a Porto Sant'Elpidio: 55 soccorsi e cumuli di ghiaccio ai lati delle strade ancora presenti 24 ore dopo

PORTO SANT'ELPIDIO - Sembra neve artificiale, quella che non si scioglie con il caldio. Potrebbe sembrare sale, quello che si prende quando c'è il ghiaccio sulle strade. Invece è grandine vera, siamo a Porto Sant'Elpidio e il calendario segna metà giugno , ovvero a ridosso dell'estate e della stagione turistica. Mezzi pesanti in azione per spostare la grandine (e questo rende l'idea di quanto ne sia caduta) che, a distanza di 24 ore, si trova ancora lungo le strade della cittadina costiera. L'allerta meteo era stata prevista per la pioggia: l'intensità del momento ha portato, ieri pomeriggio, a una grandinata storica capace di scaricare a terra ghiaccio per 6-7 minuti, provocando disagi e causando danni all'agricoltura e alle cose (leggi qui).