Allarme ristorazione nelle Marche del turismo: camerieri in via di estinzione. Di chi è la colpa?? Ma c'è chi la pensa diversamente

ANCONA- Si parla da settimane, se ne è parlato soprattutto in riferimento alle festività natalizie, delle difficoltà di reperire manodopera giovane in alcuni settori lavorativi. In particolare quelli legati alla ristorazione e al tempo libero. I contributi Abbiamo intervistato quattro professionisti anconetani - Michele Angelo Zannini del Caffè Giuliani, Federico Gasparroni del Rustico, Fabio Cesini del Liberty Lounge Bar e Giancarlo Filonzi della Botte - per capire in base alla loro esperienza "sul campo" quali potessero essere le ragioni di tutto questo. E le risposte non sono state per nulla scontate.