Fermo, si allontana da casa in stato confusionale: i carabinieri salvano un'anziana tra i rovi

FERMO- Un salvataggio provvidenziale quello avvenuto ieri sera, 10 febbraio, da parte dei Carabinieri di Montegiorgio . I militari sono intervenuti per soccorrere un'anziana 62enne che era uscita dalla propria abitazione di Monsampietro Morico, in stato confusionale, mandando nello sconforto la figlia che non era stato in grado di contattarla per diverso tempo. Dopo una ricerca durata all'incirca due ore, l'anziana è stata ritrovata lungo la strada provinciale in direzione Montelparo. Da lì è scattato il recupero visto che la donna, probabilmente a causa di una caduta, era scivolata in un fosso e rimasta incastrata tra i rovi. Una volta messa in salvo l'anziana è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Fermo con alcune lesioni agli arti inferiori.