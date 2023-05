Eleganza, green e intrattenimento. C'è Casacon, movida sul Conero

Era la vecchia Conchiglia Verde, oggi è Casacon. La nuova proposta dell’intrattenimento a Sirolo , ai piedi del Conero, dalle 19.45 di ieri ha aperto i battenti unendo tradizione e innovazione, green e ricercatezza rievocando il mitico passato anni ‘70 (quando nel locale transitavano artisti del calibro di Mina, Lucio Dalla e Gianni Morandi giusto per citare qualche nome) e proiettandosi, allo stesso tempo, al futuro. Possono essere orgogliosi gli imprenditori Carlo Boldrini e Manuela Ilari, Ceo e Cco di Pil agenzia di comunicazione milanese, e l’architetta Federica Paladini curatrice del progetto in collaborazione con Studio Solido per il risultato ottenuto dopo quattro anni di lavoro. Un periodo reso ancor più duro da tutte le lungaggini derivanti dalla pandemia. Ieri è andato in scena l’esclusivo pre-opening su invito e a numero chiuso mentre oggi l’avventura inizierà ufficialmente. Le note di Sergio Caputo, la memoria del passato e tante sorprese tutte da vivere per il pubblico di ogni età.