Sesso ecologico, ecco come dovremmo comportarci sotto le lenzuola

Per salvare il pianeta possiamo fare tante cose. Anche a letto. Pure sotto le lenzuola si potrebbero adottare comportamenti che fanno bene all'ambiente. Preservativi biodegradabili, lubrificanti a base di acqua e vibratori a energia solare: è questo il suggerimento che dà la Bbc in concomitanza con la Cop26 di Glasgow, come riporta Liberoquotidiano.it. Sesso ecologico, insomma. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

