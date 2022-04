Quali sono gli esercizi migliori per bruciare calorie in poco tempo? L’attività fisica, combinata con una alimentazione sana e corretta, è fondamentale per mantenersi in forma. Oggi vi parliamo di come poter bruciare 200 calorie in soli 3 minuti con 5 esercizi. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

10:52

