MORROVALLE Furto con spaccata ai danni del negozio Euronics di Trodica, in via Dante Alighieri. I malviventi sono entrati in azione l’altro ieri, intorno a mezzanotte e mezza.

A bordo di una Alfa

La banda è arrivata sul posto a bordo di un’Alfa Romeo grigia, parcheggiata davanti all’attività commerciale.