Andrea Rock di Virgin Radio esalta Ankonventional: «Siateci, non mancate»

ANCONA- Oltre 150 stand gestiti dai più importanti tatuatori provenienti da tutto il Mondo. Uno scenario suggestivo come la Mole, in particolare nella Sala del Polveri e Sala del Tabacco. Due conduttori in voga come Andrea Rock ed Elena Grimaldi. E' iniziata oggi - 18 novembre - con il piede giusto Ankoconventional 2022, la grande kermesse dedicata al tattoo, in programma fino al 20 novembre: «Ankonventional scappa dalle congetture e gli stereotipi della convention tradizionale pur avendone tutti i tratti distintivi. Non mancheranno l'arte, i nomi di richiamo e tutto il collaterale. Il poter promuovere un evento del genere in una struttura come questa va ad amplificarne il valore. Il messaggio che bisogna mandare è forte e differente e deve arrivare da una location differente. E' facile perdersi ma allo stesso tempo bisogna ritrovare la grande arte dei tatuatori. Siateci, non mancate».