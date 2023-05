​Ancona verso il ballottaggio, Silvetti apre a Rubini. Simonella: «Pronti a dialogare in maniera diretta»

ANCONA- Ancona si prepara al ballottaggio . La fascia di sindaco, dopo la fine del mandato di Valeria Mancinelli (centrosinistra) in carica dal 2013, si deciderà nuovamente alle urne nelle giornate del 28 e 29 maggio. Con un'affluenza del 54,94%, nella prima tornata elettorale il candidato della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti ha totalizzato il 45,11% delle preferenze seguito da Ida Simonella (candidata per il centrosinistra) con il 41,28%. Proprio loro due si giocheranno il testa a testa cercando di accaparrarsi le percentuali ottenute da Roberto Rubegni (Europa Verdi) con l'1,69%, Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani) con il 2,18%, Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle) con il 3,64% ma soprattutto Francesco Rubini (Altra Idea di Città e Ancona Città aperta) con il 6,11%. Proprio quest'ultimo potrebbe indossare i panni dell'ago della bilancia, determinante per la vittoria finale.