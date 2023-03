Ancona, ancora cinghiali a spasso: un altro avvistamento vicino alla Questura. Cresce la preoccupazione

ANCONA- Un altro avvistamento di cinghiali ad Ancona in pieno centro abitato. Le immagini, girate da uno smartphone, fanno riferimento a ieri sera (15 marzo) e testimoniano l'attraversamento di più mammiferi in zona Borgo Rodi, in particolare in via Marini (sopra via Bocconi) a pochi passi dalla Questura. Una zona già battuta dai cinghiali la cui presenza era stata già documentata poco più di un mese fa. In quell'occasione furono ripresi durante il giorno poco distanti dall'istituto superiore Savoia-Benincasa. Cresce la preoccupazione di residenti e non solo.