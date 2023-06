7 giugno 2003, il tripudio dell'Ancona a Livorno: 20 anni fa arrivò la seconda Serie A

ANCONA- Il 7 giugno è leggenda per l’ Ancona , è Serie A e lo è per ben due volte. Nel 1992, con il pomeriggio di Bologna, e nel 2003, nella notte di Livorno. Proprio guardando a quest’ultima ricorrenza, nel ventennale di quell’1-1 all’Armando Picchi che sancì la seconda promozione nella massima serie dei dorici, i ricordi dei tifosi sono corsi inesorabili lungo i social. La rete di Daniele Daino (poi pareggiata da un gioiello di Igor Protti utile solo per le statistiche e la vittoria in classifica marcatori), l’esultanza sotto gli 8000 cuori biancorossi giunti all’Ardenza, il boato al Dorico che aveva riunito ventimila anconetani rimasti nel capoluogo, i caroselli, le sfilate, l’alba al Monumento ai Caduti. Il video è stato diffuso dall'Us Ancona per omaggiare la memoria di quel giorno rimasto scolpito nella mente dei tifosi.