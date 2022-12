Whatsapp, le ultime novità: dai messaggi che scompaiono allo stop agli screenshot

Ancora più privacy. La chiedono gli utenti e WhatsApp non può non accontentarli. Presto una nuova opzione potrebbe impedire di fare screenshot dei messaggi ricevuti, che potranno essere visualizzati una sola volta. L'app di proprietà di Meta, secondo WabetaInfo, portale sempre ben informato sulle novità dal mondo Whatsapp, potrebbe essere modificata scomparendo dopo la prima visualizzazione; secondo le ultime ricerche, infatti, la funzione sarebbe tra le più richieste di sempre.

Privacy al top

Secondo le indiscrezioni del sito, i messaggi che scompariranno dopo la prima view, non potranno essere "screenshottati" e neanche inoltrati a terze persone. Ancora da capire se sarà possibile registrare lo schermo, questione sicuramente già sottoposta all’attenzione dei programmatori. Stesso dubbio anche per la funzione “copia”. Al momento non c'è alcuna ufficialità sull'implementazione di questa funzione che alza l'asticella della sicurezza e della privacy sull'app più usata mondo per scambiare messaggi, foto e video tra smartphone.