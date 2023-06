Whatsapp down, problemi anche su Instagram e Facebook. Ecco cosa sta succedendo

Whatsapp down. I disservizi sono cominciati poco prima delle 17 del 6 giugno. Numerose le segnalazioni, circa settemila, come testimoniato dal sito specializzato DownDetector. Aprendo l'app di Instagram il feed risultava bloccato e impossibile da aggiornare. Foto, Reel e storie sono rimaste inaccessibili per almeno mezzora.

Instagram down, cosa è successo

Al momento, Meta non ha fornito informazioni sulla natura del disservizio. Come sempre accade in situazioni del genere, l'hashtag #InstagramDown è diventato virale su Twitter con migliaia di segnalazioni di utenti non solo in Italia, ma sparsi per tutto il mondo.

I problemi hanno riguardato le infrastrutture di Instagram: gli utenti, per tanto, in quell'ora e mezza di buio non hanno potuto fare altro che attendere l'intervento degl ingegneri di Meta sul guasto. Inutile riscaricare l'app o cambiare connessione. Nessun problema, invece, per Facebook e WhatsApp, gli altri due social network dell'universo Meta.