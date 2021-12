Whatsapp, ecco come mettere il cappello di Babbo Natale sull'icona dell'App

Oggi inizia il vero e proprio periodo di festività. Con la Vigilia parte il Natale e con esse la voglia di agghindare a festa qualsiasi cosa ci circondi, smartphone incluso. Sfondi, icone e messaggi personalizzati diventano tematici e così anche le app assumono nuovi connotati. Maestra di "maschere" è WhatsApp la app di messaggistica. Pochi lo sanno ma è possibile modificare l'icona che si ha sullo schermo facendo diventare la nuvoletta verde un Babbo Natale con i fiocchi.

Per farlo sarà sufficente collegarsi a due link per ottenere le immagini nel giusto formato. whatsapp-logo-natale-1.png e whatsapp-logo-natale-2.png

Android e iOS vediamo come fare per vestire a festa Whatsapp

Innanzitutto per Android la prima cosa da fare è scaricare e installare l’applicazione Nova Launcher disponibile gratuitamente sul Play Store di Google. Poi basterà toccare l’icona di WhatsApp per circa 2 secondi, appariranno una serie di opzioni. A questo punto dovrete cliccare su Modifica. Fate clic sul logo di WhatsApp e Nova Launcher consentirà di accedere alla propria galleria. Ricordate di scaricare l’immagine e di rinominarla così: “WhatsApp icon christmas”. Scegliete l’icona e il gioco è fatto.

Altro telefono altra procedura: per iOS bisogna passare dall'app Comandi Rapidi. Per farlo occorre innanzitutto aprire l'app, e poi toccare l'icona con il simbolo del più, in alto a destra. Dal menù Nuovo Comando occorre toccare la voce Aggiungi Azione, poi Apri l'App e infine, premere Scegli, e selezionare WhatsApp tra le app presentate. Toccando il pulsante con i tre puntini, bisognerò a questo punto dare un nome al comando e scegliere la voce Aggiungi ad home; cliccando sull'icona del comando si può scegliere la foto preferita, cercandola nella galleria del telefono.

