Whatsapp, in arrivo la videochiamata in sovraimpressione che permette di usare il telefono senza rischiare di attaccare

Altre novità in arrivo su WhatsApp. Potrebbe essere la videochiamata in sovraimpressione la prossima new entry di Meta per il servizio di messaggistica, che sta per introdurre la funzione picture-in-picure, che servirà a rendere meno vincolata la schermata, quando si effettua una videochat singola o di gruppo; nella fase beta su iPhone, si prevede l'introduzione di una piccola finestra che si potrà muovere a piacere e consentirà di usare lo smartphone.

Novità anche per Android

Secondo i rumors, la novità dovrebbe arrivare con il nuovo anno, e consentirà questa nuova modalità multitasking, in cui il video sarà ridotto, mentre si potrà anche uscire dall'app per utilizzare altri software, senza il rischio di chiudere la chiamata.

L'altra novità, invece, è pensata per Android e si concentra sulle nuove emoji; ce ne sono 21 in fase di test, per ora visibili solo nelle stringhe del codice e ci sono una decina di faccine già disponibili, come la popolarissima faccina con gli occhi lucidi, leggermente ritoccata.