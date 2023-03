TikTok down, l'app non funziona in tutta Italia (ma non per tutti): impossibile caricare i video. Cosa sta succedendo

TikTokdown: la piattaforma social non funziona. L'allarme è scattato a livello globale dalle prime ore di giovedì. Su Downdetector, sito che registra le segnalazioni di disservizi di siti internet e applicazioni, molti utenti stanno registrando problemi nella visualizzazione di video su TikTok. Anche su Twitter sta cominciando a circolare l'hashtag #TikTokdown, utlizzato non solo in Italia ma in molti altri Paesi, dagli Stati Uniti al Giappone. Gli utenti, in particolare, lamentano l'impossibilità di riprodurre i video e la comparsa del messaggio di errore "impossibile riprodurre il video". Il problema, però, non riguarda tutti gli utenti e molti stanno continuando ad utilizzare il social senza segnalare errori.

Le cause di TikTokdown

L'origine del problema che ha fatto andare in down TikTok non è ancora nota, non è chiaro se sia stato causato da un bug o a interventi di manutenzione dell'azienda, che al momento non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito. Il malfunzionamento dell'app è stato segnalato dagli utenti a partire dalle 11 di giovedì mattina. In Italia le zone maggiormente interessate sono Milano, Bologna, Roma, Napoli, Perugia. Segnalazioni arrivano in maniera massiccia anche da Stati Uniti, Giappone, India, Germania, Regno Unito.

Il progetto sicurezza

Nelle scorse ore TikTok ha lanciato il progetto Clover, che introdurrà numerose nuove misure volte a rafforzare il sistema di protezione dei dati. Con l'obiettivo di garantire supervisione e controllo indipendenti, TikTok ha annunciato che nominerà come partner una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati, che si occuperà della supervisione e del processo di audit sui controlli e la protezione dei dati, che ne monitorerà il flusso e fornirà verifiche indipendenti e reportistica sulle eventuali anomalie.