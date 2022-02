«Non fate screenshot alle chat di Messenger»: Mark Zuckerberg spiega il perché

Mark Zuckerberg mette in guardia dagli screenshot delle chat private di Facebook Messenger. È stato proprio il fondatore del social network a diramare un avvertimento agli utenti che sono soliti fare gli screenshot dei messaggi. Come riporta l'Independent, il CEO della società Meta ha dichiarato che la persona sarà avvisata se la sua conversazione è stata screenshottata.

«Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare», ha scritto Zuckerberg insieme a uno screenshot di una conversazione con sua moglie, Priscilla Chan.

«Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni anche alle chat crittografate», ha aggiunto. L’annuncio segue un aggiornamento della piattaforma di messaggistica Facebook. La funzione è stata finora introdotta negli Stati Uniti e dovrebbe essere adottata per gli utenti di Facebook in Europa nelle prossime settimane per questioni di sicurezza.

