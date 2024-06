Cina, robot sostituiscono gli umani in un'azienda di automobili: «Efficienti e precisi»​ VIDEO

In una casa automobilistica cinese sono i robot a eseguire collaudi e test di sicurezza: questi "uomini di metallo" guidati dall'Intelligenza Artificiale stanno sostituendo le persone fatte di carne ed ossa.

In Cina c'è un'azienda, la Dongfeng Motor, che ha deciso di mettere al lavoro dei robot umanoidi: nell'impresa automobilistica, quindi, si può osservare l'AI svolgere tutti i compiti che prima erano eseguiti dall'uomo. I robot conducono i controlli di sicurezza per assicurarsi che i veicoli siano pronti all'uso, si muovono attorno ad essi con disinvoltura e li osservano in ogni dettaglio.

Robot in fabbrica, la Cina è già avanti

Questa casa automobilistica cinese «ha collaborato con la società di robotica UBTech per integrare i robot con i tradizionali macchinari automatizzati per gestire scenari complessi nella produzione senza pilota», spiega The Sun. «Dall'ispezione delle cinture di sicurezza al test delle serrature delle porte, due aspetti cruciali della produzione automobilistica, i robot IA sono destinati a svolgere vari compiti». Altre mansioni includono controlli di qualità della carrozzeria, applicazione di etichette e riempimento dell'olio. Come sappiamo tutte queste cose? Semplice: l'azienda ne ha pubblicato un filmato su YouTube.

Efficiente e preciso, chi è questo robot

Il robot che si vede nel video è stato chiamato Walker S ed è alto circa 168 centimetri. Quando esegue un controllo sulla qualità della serratura della porta anteriore sinistra, scatta una fotografia e la carica nel database aziendale, dove viene registrata come "approvata". Ciò significa che può immettere nel sistema digitale della fabbrica i dati che raccoglie in tempo reale. Successivamente si vede Walker S controllare la cintura, una delle luci posteriori e installare il logo del marchio dell'auto sul cofano. E' preciso, efficiente e anche molto forte.

Lin Changbo, direttore generale di Dongfeng Motor, non intende sostituire tutti i suoi dipendenti umani, ma fare della collaborazione con i robot un pilastro dell'azenda. E' sicuro che l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale accelererà l'industria automobilistica. «La capacità di riconoscere oggetti 3D consente a Walker S di evitare di scontrarsi con altri ostacoli, mentre la sua flessibilità gli consente di eseguire manovre complesse mantenendo la stabilità», riferisce ancora The Sun.