Il cellulare compie 40 anni: com'è era il Motorola Dynatac (e se ne avete uno in casa vale una fortuna)

Era simile a una scatola di scarpe e pesava un chilo. Il primo cellulare della storia comparve il 6 marzo del 1983 ovvero esattamente 40 anni: era il Motorola Dynatac X8000X, altrimenti noto come il telefono mattonella "brick phone". Il prezzo era da record: 3.995 dollari, pari a circa 10.000 euro attuali. Divenne presto uno status symbol, raggiungendo i 300.000 esemplari venduti soprattutto a un pubblico professionale e apparendo al cinema per esempio in Wall Street di Oliver Stone del 1987.

Il primo prototipo

La base del primissimo telefonino fu il prototipo utilizzato il 3 aprile 1973 da Martin Cooper, ricercatore ed ex-vicepresidente della Motorola nell'ormai mitica prima telefonata mobile della storia a New York, sulla Sixth Avenue, di fronte all’hotel Hilton, chiamando peraltro il rivale Joe Engel dei Bell Laboratories AT&T, per informarlo di averlo battuto nella corsa contro il tempo. Il primo telefono Motorola aveva un'autonomia pari a circa 30 minuti di chiamate, mentre per ricaricarsi richiedeva circa 10 ore.

La prima apparizione al cinema

Il Dynatac apparve sia nelle mani di Gordon Gekko - Michael Douglas nel Wall Street originale del 1987 di Oliver Stone (che era ambientato nel 1985) sia nel sequel Wall Street: Il denaro non dorme mai del 2010 quando Gekko lo recupera tra gli oggetti che gli vengono consegnati quando esce dalla prigione, un cameo omaggio a un pezzo prezioso della storia della tecnologia.

Quanto vale oggi un vecchio cellulare

Se per caso, in soffitta o in un cassetto, aveste un DynaTac allora avreste un piccolo tesoro. Su eBay i prezzi medi si aggirano intorno ai 1.000 euro, ma c'è anche chi ne chiede oltre 120 mila per un esemplare «da museo» in perfette condizioni.