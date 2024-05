Nokia 3210, il ritorno del telefonino cult dei Millennial: per i nostalgici degli anni Duemila (e di Snake). Quanto costa

Torna il cellulare tascabile protagonista di molti pomeriggi degli adolescenti dei primi anni 2000, il Nokia 3210. Chi si ricorda gli squilli per incontrarsi e l'emozione dell'icona della letterina che non aveva l'anteprima dei messaggi? La differenza con quello iconico del passato è che Hdm Global lo lancia in 4G con componenti moderni ma non troppo per mantenere un prezzo al di sotto dei 100 euro (costa 79,99).

Perché il cellulare è un cult

La rivoluzione di questo semplice cellulare uscito nel 1999 fu l'antenna integrata non più sporgente e la scrittura facilitata T9. Fu la prima volta che i giovani poterono permettersi un cellulare, prima riservato solo ai lavoratori adulti.

Come è fatto il nuovo Nokia 3210

Nel cellulare c'erano tre giochi, tra cui il famoso Snake, cover intercambiabili e suonerie personalizzabili.

Il display del nuovo Nokia 3210 è moderno e a colori con una fotocamera sul retro da 2 megapixel con flash e 4G per collegarsi su internet. Si possono sfruttare applicazioni in versione Lite, ovvero leggermente meno potente di quella degli smartphone a cui siamo abituati. Ha una memoria interna da 128 megabyte, espandibile via microsd. È munito anche di bluetooth 5.0, jack per le cuffie, porta usb e batteria removibile. C'è anche il gioco Snake in versione colorata.