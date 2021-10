MacBook Pro e AirPods 3, Apple prepara un nuovo evento: ecco cosa verrà lanciato

Apple ci ha preso gusto. Dopo lo spettacolare lancio dell'iPhone 13 e dell'Apple Watch 7, la multinazionale americana ha annunciato un nuovo evento che si preannuncia stellare. Arriva un po' a sorpresa e anche prima del previsto, ma soprattutto con solo una settimana di preavviso. Ma il 18 ottobre Apple presenterà, alle ore 19:00 italiane, i nuovi prodotti.

Salvo clamorosi annunci, questi saranno gli ultimi lanci del 2021 per Apple e gli unici oggetti del gruppo che sono rimasti fuori dagli ultimi aggiornamenti sono i MacBook e la nuova generazione di AirPods, gli auticolari senza fili.

A proposito di questo, proprio alcuni giorni fa, Mark Gurman di Bloomberg, multinazionale nel settore dei mass media, aveva annunciato come Apple abbia in cantiere molte novità. Tra le quali anche i nuovi MacBook Pro aggiornati con il nuovo chip M1X. E secondo quanto riferito proprio da Bloomberg, la versione 2021 del portatile, pronta ad essere lanciata il 18 ottobre, dovrebbe essere disponibile:

- nelle due dimensioni da 14 e 16 pollici;

- con cornici più sottili, rispetto ai modelli precedenti;

- un display più grande;

- un nuovo telaio ridisegnato.

Ma l'innovazione, appunto, sarà proprio nel processore. I nuovi MacBook Pro utilizzeranno il processore M1X, aggiornamento dell'M1 e segneranno il ritorno della connettività MagSafe via Usb-c. L'azienda di Cupertino sembra intenzionata a riporta in auge anche la porta HDMI e lo slot per schede SD. Ma niente vieta che all'evento di lunedì 18 ottobre venga presentato anche il nuovo modello del Mac mini, sempre con un processore rinnovato con chip M1X.

Per quanto riguarda i nuovi auricolari AirPods, le informazioni riguardo la terza generazione delle cuffie senza fili sono ancora poche. Alcune indiscrezioni parlano di un cambio di design che le porti ad essere a metà strada tra gli auricolari tradizionali e il modello Pro. Ma una cosa che quasi sicuramente non mancherà è la presenza delle nuove tecnologie audio presentate da Apple di recente, come lo Spatial Audio, in grado di riprodurre lo spostamento di voci e suoini intorno a chi ascolta.

