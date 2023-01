Libero Mail e Virgilio Mail, l'annuncio di ItaliaOnline: «Tutte accessibili, ma non per tutti»

«Ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail (ovvero sui portali

libero.it e virgilio.it)». A comunicarlo è ItaliaOnline, dopo le polemiche e i disservizi durati oltre 5 giorni, infatti, il black out generale che aveva colpito oltre 9 milioni di utenti sembra essere risolto. Ma ancora non è per tutti.

Non per tutti

Problema risolto, dunque. Sì, ma non per tutti. I disagi non sono ancora finiti del tutto. ItaliaOnline, infatti, aggiunge che per «l'accesso tramite Libero Mail App e Virgilio Mail App, questo è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android, mentre non è ancora completo per gli utenti iOS. Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta elettronica che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni».

Le polemiche continuano